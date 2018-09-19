بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى إيران

حذرت الخارجية البريطانية، الأربعاء، رعاياها في جميع أنحاء العالم، من السفر إلى إيران، “إلا في الحالات الاستثنائية”، وذلك خوفًا من اعتقالهم من قبل السلطات الأمنية في إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن “القرار اتخذ من قبل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت”.

وأضاف البيان أن “هنت ينصح الإيرانيين الذين يحملون الجنسية البريطانية، بعدم السفر إلى إيران ما لم يكن هناك ضرورة لذلك”.

وأشار إلى أن “الإيرانيين من حملة الجنسية البريطانية، كانوا للأسف وفي عدة مناسبات يتعرضون للخطر عند زيارتهم إيران، وإذا اعتُقلوا فإن قدرتنا على الدعم تكون محدودة للغاية، لأن الحكومة الإيرانية لا تعترف بالجنسية المزدوجة”.

ولم تتمكن الحكومة البريطانية من الإفراج عن الناشطة والصحفية البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري، التي تقبع في سجون طهران بعد أن أدانتها المحكمة في 2016 بتهمة “التآمر ضد النظام”.

واعتقلت زاغري في 26 حزيران/ يونيو 2016، من قبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في محافظة كرمان جنوب إيران.