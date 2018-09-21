تقرير: أمريكا قد تشن غارات ضد قوافل السلاح الإيرانية في سوريا نيابة عن إسرائيل

كشف تقرير إسرائيلي، عن احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف شحنات السلاح الإيرانية التي تمر عبر الأراضي السورية، لتصل إلى منظمة حزب الله في لبنان، وهي الأسلحة التي تستهدفها إسرائيل بشكل متكرر.

وبحسب التقرير، فإن الغارات الجوية الأمريكية المحتملة، ستكون نيابة عن الهجمات التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي، خاصة بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية، والتي اتهمت إسرائيل من قبل موسكو بالتسبب بإسقاطها.

ويؤكد موقع “نيوز إسرائيل”، بأن التطور المتعلق باستبدال الغارات الإسرائيلية بالأمريكية، يرتبط بواقعة اسقاط الطائرة الروسية من طراز “إليوشن إل-20” مساء الإثنين الماضي، والاتهامات التي أطلقتها موسكو تجاه سلاح الجو الإسرائيلي بالتسبب في إدخال الطائرة في مسار نيران الدفاعات الجوية السورية بشكل متعمد.

وتوقع التقرير، بأن تلجأ روسيا لـ”العقاب” ضد إسرائيل، وقد يشمل الحظر التام لتحليق مقاتلات سلاح الجو في سوريا، لافتًا إلى أن الحظر لن يكون معلنًا بشكل رسمي، وأن النتائج ستكون احتمال قيام إيران باستغلال هذا الوضع لنقل صواريخ دقيقة إلى سوريا.

وذكر بأن “إصرار الإعلام الإسرائيلي على نفي تلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (عقابًا) من بوتين على خلفية الواقعة التي أودت بحياة 15 عسكريًا روسيًا، إنما هو توجه من قبل إسرائيل؛ لتأكيد مضيها في عملياتها في سوريا”، لكن التقرير أشار إلى عدم صحة ذلك الطرح.

ويعتمد تقرير الموقع الإسرائيلي على مصادر استخباراتية “أجنبية”، أشارت إلى أن إسرائيل تبذل جهودًا مكثفة للحصول على غطاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحسبًا لوضع تحتاج فيه لمهاجمة قوافل سلاح إيرانية في سوريا، دون أن تتمكن من ذلك، وبحيث تقوم قوات “غير إسرائيلية” بهذه العمليات.

وأوضح أن الحديث يجري عن قرار مهم لا يمكن أن يتخذه سوى الرئيس ترامب نفسه، كما أنه دون اتفاق واضح وقاطع بين بوتين ونتنياهو؛ لن تتمكن إسرائيل من شن المزيد من الغارات في سوريا، مع أن هناك احتمالًا أن تنفذ إسرائيل هجماتها من البحر.