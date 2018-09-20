روسيا: على إسرائيل تقديم مزيد من المعلومات عن إسقاط طائرة قرب سوريا

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إسرائيل بإمدادها بمزيد من المعلومات عن إسقاط طائرة حربية روسية قرب الساحل السوري، هذا الأسبوع.

ولقي 15 روسيًا حتفهم عندما تحطمت طائرة الاستطلاع، وهي من طراز إليوشن-20، قرب اللاذقية في شمال سوريا، يوم الإثنين.

وقالت روسيا، إن سوريا أسقطت الطائرة بعد وقت قصير من ضربات نفذتها طائرات إسرائيلية بالمنطقة، واتهمت إسرائيل بالتسبب في هذه الملابسات الخطيرة؛ لأنها لم تعط إنذارًا مسبقًا بوقت كاف.

وأرسلت إسرائيل قائد سلاح الجو إلى موسكو، اليوم الخميس؛ لإطلاعها على ملابسات الواقعة، وفق ما أوردت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء.