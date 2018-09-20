الكرملين: بوتين تلقى برقية من الأسد بشأن إسقاط الطائرة الروسية

تلقَّى الكرملين اليوم الخميس، برقيّة من الرئيس السوري بشار الأسد عبَّر فيها عن تعازيه بعد إسقاط طائرة عسكرية روسيّة قرب الساحل السوري في وقت سابق من الأسبوع.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن المتحدّث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف قوله إن “الكرملين تلقَّى برقية من الأسد بشأن الواقعة”.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء أمس الأربعاء، بأن الأسد أرسل برقيّة إلى موسكو عبَّر فيها عن أسفه لمقتل عسكريين روس، لكنه ألقى باللوم في إسقاط الطائرة على إسرائيل.

وفي وقت سابق؛ قالت وزارة الدفاع الروسيّة إن الطائرة، وهي من طراز إليوشن-20 وكانت تقل 15 روسيًّا، أسقطتها أسلحة سورية مضادة للطائرات في واقعة “نيران صديقة” يوم الاثنين الماضي، لكن الوزارة ألقت باللوم على إسرائيل.

وبدورها ألقت إسرائيل المسؤولية على سوريا في إسقاط الطائرة.