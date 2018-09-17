إسرائيل تنشر صورًا لمواقع سورية بينها قصر بشار الأسد

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الإثنين، 3 صور جوية، لمواقع التقطها القمر الصناعي الإسرائيلي “أوفك11 “، في سوريا، بينها قصر الرئيس السوري بشار الأسد.

وتم إطلاق “أوفك 11″، وهو أحدث الأقمار الصناعية الإسرائيلية، للفضاء في 13 من شهر سبتمبر/أيلول لعام 2016.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “نعرض للمرة الأولى صور جوية أرسلها القمر الصناعي أوفك 11”.

وذكرت أنها تعرض هذه الصور، بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق أول قمر صناعي إسرائيلي، الذي حمل اسم “أوفك 1″، وتم إطلاقه في شهر سبتمبر/أيلول من عام 1988.

ولم تذكر الوزارة ماهية الأماكن التي تم التقاط صورها من الفضاء، لكن موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي المستقل، أشار إلى أن الصور هي لمواقع داخل سوريا، بما فيها قصر الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرًا الموقع الإخباري أن نشر هذه الصور “هو تهديد واضح للنظام”.

وقال الموقع:” تُظهر الصور الثلاث القصر الرئاسي السوري المعروف باسم قصر الشعب، ودبابات في قاعدة عسكرية سورية ومطار دمشق الدولي “.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، “يمكن النظر إلى نشر هذه الصور كاستعراض للقوة وتهديد ضمني لسوريا، حيث تقوم إسرائيل بشكل روتيني بتنفيذ غارات جوية ضد أهداف إيرانية”.

ولفت إلى إعلان الجيش الإسرائيلي مؤخرًا قصف 200 موقع في سوريا خلال العام 2017.