“القناص” بوتين يستعرض مهاراته في الرماية (صور وفيديو)

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مهاراته في الرماية، باختباره بندقية قنص جديدة من نوع “كلاشنيكوف”.

وأطلق بوتين بضع رصاصات أصاب أكثر من نصفها الهدف في الصميم، وذلك في ميدان الرماية التابع لشركة كلاشنيكوف خارج موسكو، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون إن “الهدف وُضع عملياً في أبعد مسافة ممكنة، كما أن بوتين بدا وكأنه يضغط على الزناد بينما يحبس أنفاسه ويراقب نبضات قلبه كما يفعل القناصة المحترفون الذين يفترض بهم أن يضغطوا على الزناد أثناء الفاصل الزمني بين نبضة وأخرى”.

وبحسب قناة “زفيزدا” التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، فإن بوتين اختبر بندقية نصف آلية من طراز “اس في سي-380” وهي “بندقية حديثة للغاية مخصصة لقناصة النخبة الروس”.