الأسد يحمّل إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية ‎ويصف الضحايا بـ”الأبطال”

حمّل رئيس النظام السوري بشار الأسد إسرائيل مسؤولية سقوط الطائرة العسكرية الروسية من طراز “إيل 20” في مياه البحر المتوسط الأسبوع الجاري، ما أدى إلى مقتل عسكريين روسيين.

وأعرب الأسد في برقية بعثها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية “سانا” يوم الأربعاء عن تعازيه في مقتل العسكريين الروس في حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية في البحر المتوسط مؤكدًا أن هذه الحادثة هي نتيجة ما وصفها بـ”العربدة الإسرائيلية المعهودة”.

ووصف الأسد في البرقية العسكريين الروس بـ”الأبطال الذين كانوا يقومون بمهامهم النبيلة مع رفاقهم في القوات العسكرية الروسية في مكافحة التطرف في سوريا” ، مضيفًا أن “إسرائيل دائمًا ما تستخدم أقذر الوسائل لتحقيق أهدافها الدنيئة وتنفيذ عدوانها فى منطقتنا”.

وأعرب الرئيس السوري في البرقية عن ثقته في أن “مثل هذه الأحداث المفجعة لن تثنيَ دمشق وموسكو عن مواصلة مكافحة التطرف الذى تمتزج في سبيله دماء العسكريين السوريين والروس وآخرهم ضحايا طائرة ايل 20″، بحسب تعبير وكالة “سانا” السورية الرسمية.