بوتين يحضر مناورات “الشرق 2018” العسكرية ويتعهد بتعزيز الجيش

تعهَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بتعزيز الجيش وتزويده بجيل جديد من الأسلحة، في الوقت الذي توجَّه فيه لتفقد أكبر مناورات عسكرية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال الرئيس الروسي في تصريحات نشرها موقع الكرملين الإلكتروني، “هذه أول مرة يخوض فيها جيشنا وأسطولنا اختبارًا صعبًا وواسعَ النطاق كهذا”.

وأوضح بوتين مخاطبًا جمعًا من الجند، أن “روسيا بلد مسالم مستعد للتعاون مع أي دولة مهتمة بالشراكة، لكن من واجب الجندي أن يكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن بلده وحلفائه”.

وتابع “من ثم فإننا سنعزز قواتنا المسلحة ونزودها بأحدث جيل من الأسلحة والمعدات وسنطوّر الشراكة العسكرية الدولية”.

وتجري مناورات فوستوك-2018 (الشرق-2018) في شرق سيبيريا بالقرب من الحدود مع الصين، ويشارك فيها 300 ألف عسكري من الجيش الروسي. وتضم المناورات -أيضًا- تدريبات مشتركة مع الجيش الصيني.

وتأتي المناورات التي تضم أكثر من 1000 طائرة عسكرية وما يصل إلى 36 ألف دبابة وسط توتر بين روسيا والغرب دفع بالعلاقات إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة.