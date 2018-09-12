بوتين يواصل المراوغة في قضية الجاسوس سكريبال‎

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا عرفت عن الشخصين اللذين تشتبه لندن بأنهما ضالعان في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنجلترا، على أنهما “مدنيان” مؤكدًا أنهما ليسا ضابطين في الاستخبارات العسكرية، كما أعلنت السلطات البريطانية.

وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في أقصى الشرق الروسي: “نعلم من هما ولقد عثرنا عليهما. لكننا نأمل في أن يظهرا شخصيًا ليؤكدا من هما”.

وأضاف: “أنهما مدنيان بالتأكيد”، قائلًا: “أؤكد لكم أنه ليس هناك أي شيء إجرامي”، بحسب فرانس برس.

وكانت لندن أعلنت أن الهجوم نفذه “ضابطان” في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي، وعرفت عنهما على أنهما الكسندر بتروف ورسلان بوشيروف، فيما تعتقد الشرطة أنهما اسمان مستعاران. وأصدرت بحقهما مذكرتي توقيف.