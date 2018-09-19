الجيش الإسرائيلي: قائد سلاح الجو سيطلع الروس على نتائج التحقيق في حادث الطائرة

قال الجيش الإسرائيلي، إن قائد سلاح الجو الميجر جنرال “أميكام نوركين” سيسافر إلى موسكو غدا الخميس، لعرض نتائج التحقيق الإسرائيلي بعد واقعة أُسقطت خلالها طائرة عسكرية روسية.

وجاء في بيان الجيش “قائد سلاح الجو الإسرائيلي والوفد المرافق له سيقدم تقريرا عن الوضع يشمل كل الجوانب بما في ذلك المعلومات التي سبقت القيام بالمهمة ونتائج تحقيق جيش الدفاع في الواقعة”.

وألقى الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء باللوم على سوريا في إسقاط الطائرة، قائلا إن البطاريات السورية المضادة للطائرات “أطلقت النيران عشوائيا” و “لم تكلف نفسها” عناء التأكد من أنه لا توجد طائرات روسية في الجو.

وتأتي زيارة المسؤول العسكري إلى موسكو، في وقت اتهمت فيه الأخيرة إسرائيل بالتسبب بسقوط طائرة عسكرية لها في سوريا، بسبب ما قالت إنها “أعمال عدائية واستفزازية”.