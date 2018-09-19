نائب إيراني: سفر روحاني إلى نيويورك يكلف مليوني دولار

أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، النائب أحمد أمير آبادي فراهاني، اليوم الأربعاء، أن سفر الرئيس حسن روحاني والوفد المرافق له إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها 25 من سبتمبر الجاري، يكلف خزينة الدولة مليوني دولار.

واقترح فراهاني، النائب عن محافظة قم وسط إيران، على الرئيس حسن روحاني عدم المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لـ”عدم وجود فائدة منها ولأجل الحفاظ على المال العام”، مضيفًا أن “الوفد الذي سيرافق روحاني يقدر بنحو 100 شخص ويكلف نحو مليوني دولار، في ظل أوضاع اقتصادية سيئة يعيشها الشعب الإيراني”.

وفي سياق متصل، نفت الرئاسة الإيرانية، في بيان نشره الموقع الرسمي، اليوم، صحة الأرقام التي أوردها النائب أحمد أمير آبادي فراهاني، مؤكدة أن “الوفد الرسمي الذي يتوجه إلى نيويورك هذا العام يضم ستة أعضاء، كما يضم فريقًا من حماية رئيس الجمهورية، وفريقًا إعلاميًا”.

وأوضح بيان الرئاسة الإيرانية أن “ما أثار النائب من نفقات سفر الرئيس إلى نيويورك غير صحيح تمامًا، ولا يمت للواقع بصلة”، مشيرة إلى أن “نفقات المشاركة في نيويورك لهذا العام ستكون بأقل كلفة ممكنة عن كل سنة، وفقًا لتوجيهات الرئيس روحاني”.

بدوره، قال رئيس المراسم بالرئاسة الإيرانية، نسيم حسين بور: إن “الوفد الإيراني سيكون مختصرًا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مضيفًا أن “الرئيس حسن روحاني أوعز إلينا بضرورة تقليل حجم مصروفات السفر للأفراد والشخصيات الحكومية، سواء داخل إيران وخارجها”.

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني، برويز إسماعيلي، أعلن أمس، أن روحاني سيتوجه إلى نيويورك، الأحد القادم؛ للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وسيلقي خطابًا خلال القمة، بعدما ترددت معلومات عن عدم مشاركته في هذا الاجتماع.

وقال إسماعيلي: إن “الرئيس روحاني سيلقي خطابًا آخرَ في قمة السلام؛ لتكريم نيلسون مانديلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.