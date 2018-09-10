البرلمان الإيراني يقرر استجواب وزير الصناعة

يعتزم البرلمان الإيراني استجواب وزير الصناعة والمعادن، محمد شريعتمداري، بعد انتهاء عطلته الصيفية التي ستنتهي الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان علي أصغر يوسف نجاد.

وقال يوسف نجاد في تصريح لوكالة أنباء “فارس نيوز”: إن “لجنة الصناعة والمعادن في البرلمان تقدمت بتواقيع لنحو 70 نائبًا؛ من أجل استجواب وزير الصناعة محمد شريعتمداري، على خلفية تدهور أوضاع سوق بيع السيارات؛ نتيجة ارتفاع كبير في الأسعار، فضلًا عن ارتفاع أسعار قطع الغيار لثلاثة أضعاف”.

وأوضح يوسف نجاد أن “البرلمان ستنتهي عطلته، الجمعة المقبلة، ومن المتوقع أن تكون جلسته المقبلة يوم السبت القادم، وستتم دعوة وزير الصناعة والمعادن للبرلمان للاستجواب”.

وأطاح البرلمان الإيراني، في مطلع آب/ أغسطس الماضي، بوزير العمل والشؤون الاجتماعية “علي ربيعي” بعد استجوابه في جلسة البرلمان، كما صوّت البرلمان في 27 من الشهر ذاته على إقالة وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، خلال استجوابه.

ونقلت وكالة أنباء “فارس نيوز” التابعة للحرس الثوري، في مطلع الشهر الماضي، أن “السلطات الأمنية وبناءً على أوامر من المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، قامت، اليوم، باعتقال نائب وزير الصناعة والتجارة خسروا تاج؛ بسبب تورطه في قضايا فساد مالي، بعدما تقدم بطلب استيراد 6400 سيارة فاخرة”.

وتتهم السلطات القضائية ونواب إيرانيون وزير الصناعة والمعادن وبعض المقربين منه باستغلال علاقاتهم السياسية للحصول على الدولارات بأسعار منخفضة غير حقيقية، وبعد ذلك استخدامها لاستيراد السلع بأسعار رخيصة أو بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح هائلة.