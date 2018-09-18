نافيةً أنباء المقاطعة.. طهران تعلن مشاركة روحاني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأحد المقبل

يتوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد المقبل، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وفق ما أعلنه، اليوم الثلاثاء، مكتب الرئيس.

وكانت معلومات قد ترددت مؤخرًا عن عدم مشاركة روحاني في هذا الاجتماع.

وقال مدير مكتب الإعلام والاتصالات في الرئاسة الإيرانية، برويز إسماعيلي: إن “الرئيس روحاني سيتوجه، الأحد المقبل؛ للمشاركة باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي خطابًا خلال القمة”، مضيفًا أنه “سيكون لروحاني خطاب آخر في قمة السلام لتكريم نيلسون مانديلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأوضح إسماعيلي أن “روحاني سيلتقي كبار المسؤولين والنخب السياسية والثقافية والإعلامية في نيويورك، وكذلك الاجتماع مع بعض قادة الدول الإسلامية في الولايات المتحدة”.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه سيتوجه إلى نيويورك، الأحد المقبل؛ للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، معتبرًا أن زيارة نيويورك تشكل فرصة جيدة لطرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبشأن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضور اجتماع لمجلس الأمن حول إيران، قال ظريف: إنه “فيما يتعلق باجتماع مجلس الأمن يبدو أن أمريكا قد أعادت النظر، وحسب ما ورد في بعض الصحف وما أعلنته المندوبة الأمريكية، فإن موضوع الاجتماع سوف لن يكون حول إيران”.