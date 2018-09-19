حزب كردي يهدد بتكثيف أنشطته ضد النظام الإيراني

هدَّد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، بتكثيف أنشطته وخططه ضد النظام الإيراني على خلفية قيام الحرس الثوري بمهاجمة مواقع ومكاتب تابعة للحزب في إقليم كردستان شمال العراق أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وقال زعيم الحزب مصطفى مولودي، والذي زعم الحرس الثوري إصابته بجروح خلال عمليات القصف يوم الـ 7 من أيلول/ سبتمبر الجاري: “قرَّرنا تكثيف أنشطتنا وخططنا ضد النظام الإيراني”، داعيًا جميع الأحزاب الكردية المعارضة لنظام طهران إلى الوحدة لاتخاذ إجراءات رادعة بحق نظام الملالي.

ونقلت إذاعة “صوت أمريكا” الناطقة بالفارسيَّة عن مولودي قوله: “بعد المأساة التي قامت بها القوات الإيرانية باستهداف مواقع ومكاتب الحزب قرَّرنا وضع خطط وإستراتيجية جديدة لمواجهة النظام الإيراني”، مضيفًا أن “الحزب يحتاج للعمل بطريقة موحدة لمنع المزيد من الإجراءات الإجرامية التي يقوم بها نظام الجمهورية الإسلامية”.

ويسعى الحزب الذي تأسس عام 1945 إلى إحقاق الحقوق الوطنية الكردية داخل جمهورية فيدرالية ديمقراطية في إيران.

وأعلن الحرس الثوري، في السابع من الشهر الجاري، في بيان له، أنه أطلق 7 صواريخ أرض-أرض، على قواعد في إقليم كردستان العراق مستهدفًا مركز تدريب واجتماعًا لبعض القياديين الأكراد الإيرانيين، مشيرًا إلى أن “القصف جاءَ لمعاقبة المعتدين”.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إنَّ “ما لا يقل عن 15 من عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض لقوا مصرعهم بينهم اثنان من القيادات النافذة.

وجاء الهجوم الإيراني، بعدما هاجم مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، موقعًا لقوات من الحرس الثوري الإيراني على الحدود مع العراق في الـ 20 من تموز/ يوليو الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 10 من أفراد الحرس.

وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، عن رفض الحكومة للقصف الذي استهدف قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.