مدعية المحكمة الجنائية تفتح تحقيقًا أوليًا بترحيل مسلمي الروهينغا

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودة، اليوم الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقًا أوليًا بشأن ترحيل مسلمي الروهينغا من بورما إلى بنغلاديش.

وقالت بن سودة، في بيان، إنها قررت “إجراء تحقيق أولي كامل لهذا الوضع”، وهي الخطوة الأولى في عملية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق رسمي من جانب المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا، وربما توجيه تهم، وفق فرانس برس.

وقبل أسبوعين، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها مختصة بالتحقيق بترحيل هذه الأقلية المسلمة، ما يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وفي العام 2017، فرَّ أكثر من 700 ألف من الروهينغا من بورما، ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش.

ويقيم أبناء هذه الأقلية المضطهدة من قبل القوات المسلحة البورمية والميليشيات البوذية، في مخيمات مؤقتة ضخمة في بنغلاديش.

وقالت بن سودة إن “التحقيق الأولي سيأخذ في الاعتبار عددًا من أعمال مفترضة جرت بالإكراه أدت إلى تهجير الروهينغا بالقوة، خاصة الحرمان من الحقوق الأساسية، وأعمال القتل، والعنف الجنسي، وحالات الاختفاء القسري، وكذلك أعمال التدمير والنهب”.

وأضافت:”سيحاول مكتبي أيضًا تحديد ما إذا كانت هناك جرائم أخرى من المشار إليها في المادة السابعة من نظام روما الأساس، مثل الاضطهاد وغيرها من الأعمال اللا إنسانية التي ترتكب في سياق الأوضاع”.