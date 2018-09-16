إسرائيل تقاضي إسماعيل هنية أمام المحكمة الجنائية الدولية

كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، اليوم الأحد، عن تقديم التماسين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ من أجل مقاضاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بزعم استخدام الأطفال كدروع بشرية في “الصراع ضد إسرائيل”.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنّ “هناك دعوى قدمت ضد إسماعيل هنية”، تزعم إسرائيل من خلالها قيامه بتجنيد حوالي 17000 طفل من غزة؛ للكفاح ضد إسرائيل منذ عام 2016.

وحول تفاصيل القضية، اتهمت الصحيفة، هنية بارتكاب جريمتي حرب رئيسيتين؛ الأولى تتمثل في استخدام الأطفال دون سن 15 لأغراض عسكرية؛ من أجل استخدامهم كجنود وتسليحهم وارتكاب عمليات إرهابية، فيما تكمن الجريمة الثانية في استخدام الأطفال كدروع بشرية.

تجدر الإشارة إلى أنّ إسرائيل ليست عضوًا في محكمة لاهاي، لكن منظمات خاصة إسرائيلية هي التي تشرف على رفع القضايا.