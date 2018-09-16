جمال محيسن: يكشف عن فحوى خطاب عباس أمام الأمم المتحدة

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، اليوم الأحد، عن أبرز النقاط التي سيتناولها خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا بأن الخطاب سيطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف محيسن في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، أن خطاب الرئيس سيتحدث عن الهجمة الأمريكية والإسرائيلية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتدمير إسرائيل لعملية السلام ولكل التفاهمات والاتفاقات بين الجانبين.

وأشار محيسن، إلى أن الرئيس عباس سيطالب العالم بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين، من خلال تنفيذ القرارات التي اتخذت من قبل المؤسسات الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن اجتماعًا للمجلس المركزي سيعقد عقب عودة الرئيس عباس من الأمم المتحدة بأيام قليلة، مضيفًا أنه سيتم تكليف اللجنة التنفيذية للبدء بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلسين المركزي والوطني، حسب البرامج والأولويات.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني خطابًا هامًا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الجاري؛ يستعرض فيه ما تمر به القضية الفلسطينية، ويطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني؛ في ظل الإجراءات الإسرائيلية بحقه.