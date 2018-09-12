إيران تستعيد رفات 150 جنديًا قتلوا في الحرب مع العراق (صور)

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، استعادة رفات 150 مقاتلًا إيرانيًا لقوا مصرعهم في الحرب مع العراق التي استمرت 8 سنوات من عام 1980 وحتى 1988.

وقالت وكالة أنباء “مهر” الحكومية، إن مراسم سيقيمها الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الثلاثاء، للقتلى الذين تم العثور عليهم في المناطق الحربية مع العراق، مؤكدة أن “مراسم دفن 150 قتيلًا ستنطلق صباح غد الخميس من أمام جامعة طهران”.

وأضافت أن “هؤلاء القتلى لقوا مصرعهم في عمليات كربلاء الخامسة والفجر الثامنة والفجر الأولى بمدن خرمشهر وشرهاني التابعة لمدينة دهلران غرب إيران، وجزيرة بوارين في العراق”.

وتابعت أنه “تم تحديد هوية 17 قتيلًا من خلال فحص حمض الـDNA، ومن المرجح أن يتم تحديد هوية جثث 45 آخرين”.

يذكر أن عدد المفقودين الإيرانيين في مسرح عمليات الحرب في العراق يقدر بحوالي 30 ألفًا. ومن المتوقع أن تعثر الفرق المشكلة من العراق وإيران على أعداد رفات أكثر، لاسيما وأن الحدود العراقية الإيرانية طويلة جدًا وكانت ساحة للحرب بين البلدين حينها.

وبين فترة وأخرى يتبادل البلدان رفاة ضحايا قضوا في الحرب وذلك بإشراف اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة، والتي اتفق البلدان على تشكيلها بهدف البحث عن رفات ضحايا الحرب.

وقد تم الإفراج بحسب طهران عن 59830 جنديًا عراقيًا و39417 جنديًا إيرانيًَا منذ عام 1988.

رم