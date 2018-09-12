ائتلاف علاوي: مستمرون في العمل لتقويض النفوذ الإيراني في العراق

أكد ائتلاف الوطنية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي اليوم الأربعاء، أن العمل مستمر بين عدد من القوى السياسية العراقية، بهدف تقويض النفوذ الإيراني في العراق.

وقال القيادي في الائتلاف حيدر الملا، لـ”إرم نيوز”، إن “الضغط والحراك الإيراني موجود على الأراضي العراقية بقوة إلى هذه اللحظة، بغرض تشكيل حكومة عراقية وفق توجيهات وسياسيات طهران”.

وأضاف الملا أن “الضغط الإيراني مستمر وبشكل قوي على بعض القوى السنية، بهدف دفعها إلى التحالف مع محور سياسي معين”، مبينًا أن “العمل مستمر بين عدد من القوى السياسية العراقية في سبيل تقويض النفوذ الإيراني في العراق، والأيام المقبلة ستكشف هل نجحنا في تقويض هذا الدور الخارجي أم لا، وذلك من خلال اختيار شخصيات الرئاسات العراقية الثلاث”.

ورغم التحذيرات الدولية والإقليمية والمحلية من التدخلات الإيرانية في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص، تكشفت خيوط التدخل الإيراني في العراق مرة أخرى من خلال تدخلها الواضح في الشأن العراقي، وإصرارها على تشكيل تحالف يضم أغلب القوى الشيعية.

ويرى مراقبون أن التدخلات الإيرانية في العراق هي ما أوصلت الأوضاع إلى المفترق الحالي، الذي يقود العراق إلى طرق محفوفة بمخاطر جمّة، قد لا يتمكن البلد بعدها من العودة إلى عافيته السابقة.