مظاهرات في جنوب إيران تطالب بطرد العراقيين

خرجت، مساء اليوم الخميس، مظاهرة حاشدة في مدينة عبادان العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، ضد توافد الزوار العراقيين على المدينة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته مواقع إخبارية إيرانية، اليوم، المئات من المتظاهرين في مدينة عبادان وهم يطلقون شعارات باللغة الفارسية “أخرجوا العراقيين”، في إشارة إلى توافد الزوار العراقيين من المحافظات الجنوبية على محافظة خوزستان دون تأشيرات دخول، بحسب الاتفاق بين بغداد وطهران.

وقالت قناة “خوزستان” الإخبارية عبر التلغرام: إن “التظاهرة خرجت احتجاجًا على توافد العراقيين من المحافظات الجنوبية لشراء البضائع الإيرانية، عقب انهيار العملة المحلية الريال”.

وقال عضو المنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة عبادان، إسماعيل زماني: إنه “تم إلغاء التأشيرة للسائحين الأجانب”، مؤكدًا عدم اهتمام منظمة المنطقة الحرة بتداعيات تلك التظاهرة على الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

وأضاف زماني أن “الاحتجاجات في مدينة عبادان جاءت على خلفية تراجع القوة الشرائية للإيرانيين، وزيادة في قيمة الدينار العراقي أمام العملة المحلية، ما دفع العراقيين، خصوصًا أهالي محافظة البصرة، للتوافد على مدينة عبادان لشراء السلع والبضائع”.