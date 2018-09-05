قمة أمنية بين العراق وإيران في بغداد

توجه وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الأربعاء، على رأس وفد أمني وسياسي إلى العاصمة العراقية بغداد لعقد قمة أمنية مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي.

وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية، إن “وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي غادر طهران متوجهًا إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر يومًا واحدًا، يعقد خلالها قمة أمنية مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي”.

وأوضحت الوكالة أن “مناقشات الوزير الإيراني ببغداد سوف تتركز على بحث القضايا الإقليمية والحدود بين العراق وإيران والخطة الأمنية لحماية زوار الأربعين التي ستصادف 23 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل”.

ويرافق فضلي في هذه الزيارة مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية ورئيس اللجنة الإيرانية لزيارة الأربعين، حسين ذو الفقاري، وقائد قوات حرس الحدود اللواء قاسم رضائي، وحاكم محافظة كرمنشاه الحدودية مع العراق، بالإضافة إلى شجاعي قيصري رئيس الشؤون الدولية للإعلام والاتصالات بوزارة الداخلية الإيرانية.