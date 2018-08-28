السلطات الإيرانية تقمع تظاهرتين للعمال في خوزستان (صورة)

قمعت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تظاهرتين منفصلتين للعمال في محافظة خوزستان جنوب إيران، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام داعمة للاحتجاجات.

وقالت قناة “صوت الشعب”: إن “قوات الأمن قامت بقمع تظاهرة لمئات العمال من العاملين في شركة قصب السكر التابعة لشركة الزراعة والصناعة، التي تُعرف بالفارسية (شركة نيشكر هفت تبه) بمدينة الشوش”.

وطالب المتظاهرون السلطات الحكومية بدفع رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر، وفقًا لمصادر عمالية، مشيرة إلى أن “قوات الأمن قامت بقمع الاحتجاجات التي رفعت شعارات مناهضة للحكومة والنظام وقامت باعتقال عدد من المشاركين في التظاهرة”.

وفي مدينة الأحواز العربية عاصمة إقليم خوزستان، نظم العشرات من الموظفين والمتعاقدين مع الشركة الوطنية لصناعة الفولاذ وقفة احتجاجية أمام مبنى الشركة؛ للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 10 أشهر.

وقالت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية: إن “قوات الأمن أجبرت العمال والموظفين في شركة صناعة الفولاذ على إنهاء احتجاجهم”، مضيفة أن “مشادات كلامية وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين رفض بعضهم الانصياع لقرار قوى الأمن”.