لهذا السبب.. إيران تتخلى عن سحب 300 مليون يورو من أموالها في البنوك الألمانية

قالت مصادر ألمانية، اليوم الثلاثاء، إن إيران تخلت عن سحب مبلغ 300 مليون يورو ما يُعادل 350 مليون دولار، من حساباتها البنكية في ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر لم تسمها، أن “إيران تخلت عن سحب مبلغ 300 مليون يورو من حسابتها البنكية في ألمانيا”.

وفي مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن إيران تعتزم نقل 300 مليون يورو من البنك التجاري الأوروبي (EIHB)، إلى طهران بالطائرة.

وقال المسؤولون في طهران إنهم يحتاجون إلى هذا المبلغ من النقود لتوفير أموال للمسافر الإيراني بحيث لا يمكنهم استخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج بسبب العقوبات الأمريكية.

وأثار قرار إيران ردود فعل من الولايات المتحدة، حيث طالب السفير الأمريكي في برلين ريتشارد جرينيل، ألمانيا بوقف خطة طهران.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت قبل يوم، أن السفير جرينيل، مارس ضغوطًا لمنع طهران من نقل هذه الأموال من ألمانيا.