الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تبدأ ألمانيا إعادة بناء سمعتها المحطمة، بعد غد الخميس، في المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى من دوري الأمم لكرة القدم؛ لكن رحلتها الطويلة صوب التعافي ستنطلق بأصعب مواجهة على الإطلاق أمام فرنسا بطلة كأس العالم.

ويهدف دوري الأمم، الذي استحدثه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى زيادة الاهتمام بالمباريات الدولية التي تقام في الخريف والربيع، والتي تنظر إليها الأندية والجماهير باعتبارها عقبة أمام الموسم المحلي.

وسيقام دوري الأمم كل عامين بمشاركة كل المنتخبات الوطنية الأوروبية التي يبلغ عددها 55 مقسمة على أربع درجات تتكون كل واحدة من أربع مجموعات وتقام مبارياتها بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وهناك صعود وهبوط بين كل دوري بينما تنتهي الدرجة الأولى، التي تضم فرنسا وألمانيا، ببطولة مصغرة من أربع فرق تقام في يونيو/ حزيران من العام القادم لتحديد بطل دوري الأمم.

وقوبلت البطولة بالكثير من الشكوك في البداية بسبب نظامها الذي يبدو معقدًا، لكنها تلقت استقبالًا حارًا من المدربين عندما سحبت القرعة في يناير/ كانون الثاني، وستحصل الفرق على جوائز مالية مع تقدمها في المسابقة.

وخرج المنتخب الألماني، بطل العالم في 2014، من دور المجموعات في كأس العالم في روسيا، وهي أكثر مرحلة مبكرة يودع فيها بطولة كبرى في 80 عامًا.

وقرر المدرب يواخيم لوف البقاء في منصبه، وتعهد بتغيير شكل الفريق بنجاح وإعادته لطريق الانتصارات، وسيمثل دوري الأمم البداية الجديدة.

واختار لوف ثلاثة لاعبين جدد، واستبعد لاعبي الوسط سامي خضيرة وسيباستيان رودي ضمن آخرين.

لكنه لم يكن ليختار منافسا أصعب من فرنسا المفعمة بالثقة بعد فوزها بكأس العالم للمرة الثانية بعد انتصارها في 1998.

وفي وجود مجموعة من اللاعبين الأكثر موهبة في العالم، ومن ضمنهم بول بوغبا وأنطوان غريزمان وكيليان مبابي، ستكون هذه أول مباراة لفرنسا منذ تتويجها بكأس العالم في موسكو يوم الـ14 من يوليو/ تموز عقب فوزها 4-2 على كرواتيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقل على قناة بي إن سبورتس إتي دي 2.

وتبدأ ايطاليا، التي لم تنجح حتى في التأهل لكأس العالم، طريقها الخاص نحو التعافي بمواجهة بولندا في بولونيا يوم الجمعة.

ووجه المدرب روبرتو مانشيني الدعوة إلى خمسة لاعبين جدد، وبينهم بييترو بليجري مهاجم موناكو البالغ من العمر 17 عامًا.

وتستضيف إنجلترا التي بلغت قبل نهائي كأس العالم إسبانيا في اليوم التالي بينما تلعب سويسرا ضد أيسلندا في مواجهة أخرى بالمجموعة الأولى.