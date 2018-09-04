تقرير: تفاقم الشرخ بين إيران وحزب الله بعد سحب 5 آلاف مقاتل من سوريا

أفاد موقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي، أن الخلاف بين حزب الله اللبناني وداعميه في طهران، تفاقم في الأسبوعين الماضيين، ووصل إلى خلاف شخصي بين الأمين العام للحزب حسن نصرالله، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وكشف الموقع، في تقرير نشره مساء أمس الاثنين، بأن قرار نصرالله بسحب نحو 5 آلاف مقاتل من سوريا، أثار غضب سليماني الذي يشرف على الميليشيات الشيعية التي تقاتل في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد.

وأشار التقرير نقلًا عن مصادر استخباراتية وعسكرية، إلى أن نصرالله انتقد بشدة استراتيجية سليماني في سوريا، وأنه رفض وساطات من الحكومة الإيرانية لإعادة نصف المقاتلين الذين تم سحبهم من سوريا، لافتًا إلى أن قرار نصرالله حرم سليماني أكثر من نصف الميليشيات الشيعية التي تقاتل في سوريا.

وقال التقرير:”حاول المسؤولون الإيرانيون إقناع نصرالله بإعادة نصف القوات المسحوبة على أساس أن المرحلة القادمة هي حاسمة، لكنه رفض”.

وأضاف:”كشفت المصادر أيضًا، أن نصرالله أبدى خلال لقائه بضباط الحزب الشهر الماضي، تذمره من تكتيكات سليماني في سوريا، خاصة بعد قراره نشر قوات القدس والميليشيات الشيعية في مناطق كثيرة من سوريا، ما يجعلها عرضة للتدمير من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، كما أن نصرالله تذمر من تدني المستوى القتالي للميليشيات الشيعية الأخرى التي يعتمد عليها سليماني في سوريا”.

وكشف الموقع، أن الخلافات بين نصرالله وإيران، تعمقت في الأسبوعين الماضيين، وأن ذلك دفع بوزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير حاتمي، ووزير الخارجية جواد ظريف، إلى إلغاء زيارتهما إلى لبنان للتحدث مع نصرالله، وذلك ضمن جولتهما للتباحث حول الأزمة السورية.

ووفقًا للتقرير، فإن انسحاب مقاتلي حزب الله من مناطق في شرق سوريا، أدى إلى اندلاع معارك بين قوات الجيش السوري وميليشيات سليماني من أجل السيطرة على أراضٍ في منطقتي دير الزور والبوكمال، وذلك في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وقال:”لا تزال تلك المعارك دائرة، ويتم استخدام المدفعية والأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة من الطرفين، وهو ما دفع بالقوات الروسية إلى نشر بعض وحدات الشرطة العسكرية للفصل بين الطرفين وإنهاء القتال”.