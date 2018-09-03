للمرة الثالثة.. قمة روسية تركية إيرانية بشأن سوريا في إيران

تعقد في إيران يوم السابع من أيلول/سبتمبر الجاري، قمة روسية تركية إيرانية حول سوريا، وفق ما أعلن “الكرملين” في بيان اليوم الإثنين.

وقال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يصل إيران الجمعة، للمشاركة في القمة الثلاثية الراعية لعملية أستانا الهادفة إلى المساهمة في حل النزاع السوري، مع نظيريه الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان.

وترعى الدول الثلاث عملية السلام التي انطلقت في أستانا، وأتاحت إقامة مناطق “خفض التوتر” في سوريا التي تشهد منذ 2011 حربًا أوقعت أكثر من 350 ألف قتيل، وشردت نصف سكانها، علمًا أن روسيا وإيران تدعمان النظام السوري، بينما تدعم تركيا فصائل معارضة.

وأضاف الكرملين، أن بوتين سيبحث مع روحاني وأردوغان “الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان عودة الأوضاع في سوريا إلى طبيعتها على المدى الطويل كما ستُناقش الإجراءات الإضافية الرامية إلى اجتثاث بؤرة “الإرهاب” الدولي، ودفع عملية التسوية السياسية، وحل المسائل الإنسانية بما فيها توفير الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا”.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي سيعقد كذلك لقاءات ثنائية مع كل من روحاني وأردوغان.

ويعود آخر لقاء بين الرؤساء الثلاثة إلى نيسان/أبريل في أنقرة، والتقوا قبلها في سوتشي في روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتجري التحضيرات للقمة، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى محافظة إدلب المحاذية لتركيا، وآخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة، وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) في سوريا، حيث أرسل الجيش السوري منذ بداية الشهر الجاري تعزيزات عسكرية إلى مشارف المحافظة تمهيدًا لهجوم وشيك عليها.

لكن مثل هذا الهجوم يعتمد على الاتفاق بين موسكو وأنقرة، وفق الخبراء.