نشوب مشادة بين حرس الحدود العراقي والإيراني في السليمانية

قالت سلطة الجمارك في محافظة السليمانية بإقليم كردستان إنها أغلقت، اليوم الإثنين، معبرًا حدوديًا بين العراق وإيران إثر مشادة بين شرطة حرس حدود البلدين.

وقال مدير جمارك رابرين جوهر رسول، في تصريح لوسائل إعلام كردية: “إن حرس الحدود الإيراني هاجم عناصر الأمن الكردية عندما كانوا يقومون بتهيئة مكان لاستراحتهم، وهو ما تسبب بمشادة بين الجانبين”.

وأضاف أن الجانب الكردي قام بمنع حركة المرور في المعبر، تحسبًا لحصول حوادث غير مرغوب فيها بين الجانبين، مؤكدًا وجود اتصالات بين الطرفين لحل المشكلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وليست هذه المرة الأولى التي يغلق فيها العراق معابر حدودية مع إيران، إذ أغلق قبل أشهر 7 معابر حدودية معها؛ بسبب التشغيل غير القانوني.