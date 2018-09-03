تطويق مقر “بي بي سي” للاشتباه بوجود متفجرات داخل حافلة (فيديو وصور)

تطويق مقر “بي بي سي” للاشتباه بوجود متفجرات داخل حافلة (فيديو وصور)

أغلقت الشرطة أيضًا بعض الطرق في محيط المقر أمام حركة المشاة والسيارات.

المصدر: الأناضول

طوّقت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، مقر هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في العاصمة لندن؛ للاشتباه بوجود متفجرات داخل حافلة صغيرة مركونة أمام المقر.

وتوجه فريق تفكيك المتفجرات إلى موقع الحافلة، حيث استخدم “روبوتًا” خاصًا أجرى من خلاله 3 تفجيرات في الحافلة، مع إغلاق مقر “بي بي سي”، كما أغلقت الشرطة بعض الطرق في محيط المقر أمام حركة المشاة والسيارات.

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