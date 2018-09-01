بالفيديو.. شتائم وضرب لغانم الدوسري في لندن

وثَّق أشخاص تواجدوا في أحد الشوارع الرئيسة في لندن، تعرّض المعارض السعودي المثير للجدل، غانم الدوسري، للشتائم والضرب من قبل شابين آخرين.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو تم التقاطها للمشاجرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الدوسري وشابين يتبادلان الشتائم قبل أن يشتبكوا بالأيدي رغم محاولات عدد من الحاضرين لتفريقهم.

ووجدت تلك المقاطع تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط إشادة كبيرة من غالبية المدونين السعوديين بالشابين اللذين تشاجرا مع الدوسري الذي يواجه على الدوام انتقادات لاذعة من مواطنيه، واتهامات بالعمل من خلال تمويل لصالح دول تناصب الرياض العداء، من بينها إيران وقطر.

#جلد_الكلب_غانم_الدوسري من قوة الكف سمعت صوته من تحت البطانية أظن بعد هذا الكف بتخرب وزنية الدماغ #اليس_كذلك@GhanemAlmasarir pic.twitter.com/JN5Z3m0UNk — بــدر βÁÐÈR (@Sada_albader) September 1, 2018

رغم أنني لست من مناصري العنف لكنني احذرْ عندما تستهين بي وتقذف بلدي وحكومتي على مسمع و مرأى مني فلا تستغرب ردة فعلي ….#جلد_الكلب_غانم_الدوسري pic.twitter.com/DhIJyz7LHu — خالد المطيويع…..???????????????? ???????? (@kfm2020) September 1, 2018

وتحت عدة وسومات على موقع تويتر، بينها “#جلد_الكلب_غانم_الدوسري” “#غانم_الدوسري_في_الحضيض” شارك عدد كبير من المغردين السعوديين في التعليق على المشاجرة لصالح الشابين اللذين لم يتسنَ لـ “إرم نيوز” التأكد من هويتهما وتاريخ المشاجرة ومكانها.

#غانم_الدوسري_في_الحضيض بيتان من الشاعـر “خالد بن يزيد الميموني” من أمام المرتزق غانم الدوسري : pic.twitter.com/xf4e6iW8YE — Khalid AlTamimi ★ (@AbuTamim2) August 22, 2018

كما لم تصدر أي تعليقات رسمية بريطانية حول المشاجرة ودوافعها، فيما تجنب الدوسري أيضًا التعليق على الحادثة التي تعرض خلالها للضرب.

ويشتهر الدوسري المقيم في لندن، بالشتائم، والإساءات الشخصية، والحديث عن الأعراض، من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جلب له انتقادات كثيرة ومقاطعة، ومطالب بمحاسبته.

يشار إلى أن موقع يوتيوب أوقف مؤخرًا حساب غانم الدوسري؛ بسبب مخالفته لقوانين النشر، وتلقّى الموقع شكاوى بذلك الخصوص.