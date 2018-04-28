كيف رد المعارض السعودي المثير للجدل غانم الدوسري على شائعات مقتله؟

نفى المعارض السعودي المثير للجدل، غانم الدوسري، في وقت مبكر من يوم الأحد، شائعة مقتله التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنها غير صحيحة.

وسخر الدوسري الذي اشتهر بأسلوبه الساخر أصلاً وإتباعه الشتائم والإساءات الشخصية لمنتقدي آرائه ومواقفه، من شائعة مقتله، وقال في تغريدة ساخرة أيضاً على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” إنه عاد للحياة لكتابة وصيته.

وكان غياب الدوسري عن التغريد في “تويتر” لأيام، هو الذي زاد من التكهنات والشائعات حول سبب غيابه، ودفع كثيرين للحديث عن مقتله في مقر إقامته الدائم في العاصمة البريطانية.

وحساب الدوسري في “تويتر” هو منصته الأساسية للنشر بعد أن أغلق موقع “يوتيوب” مؤخرًا؛ قناته هناك بسبب مخالفتها لقوانين النشر، وتلقي الموقع شكاوى بذلك الخصوص.

وتوقع كثير من السعوديين الذين تابعوا شائعة مقتل الدوسري قبل أيام، أن يكون هو من روجها بهدف الإثارة، وأنه سيعود للتغريد مجدداً، وهو ما تم بالفعل.

ومع أن شائعة مقتله لم تتعد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تجاهل الرياض له، وعدم تعليق لندن على تلك الشائعات، إلا أن كثيرا من السعوديين أبدوا حماسهم لمقتل الدوسري، إذ يتعرض على الدوام لانتقادات لاذعة من مواطنيه واتهامات بالعمل لصالح وبتمويل دول تناصب الرياض العداء، وبينها إيران وقطر.

ولا يُعرف عن الرياض انتهاجها للعنف ضد معارضيها الذين يقيمون خارج البلاد، وسبق أن عاد أحدهم وهو كساب العتيبي إلى الرياض دون أن يتعرض للمساءلة، بعد نحو 20 عامًا قضاها في بريطانيا معارضًا.

ويشتهر الدوسري بالشتائم والإساءات الشخصية والحديث عن الأعراض، وهو ما جلب له انتقادات كثيرة ومقاطعة، ومطالب بمحاسبته في بلد محافظ كالمملكة، التي تطبق قوانين صارمة ضد مثل تلك الإساءات.