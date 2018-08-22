الشرطة البريطانية تعثر على مصنع غير مرخص للأسلحة “المتطورة”

ألقى محققون في الشرطة البريطانية، القبض على ثلاثة اشخاص متورطين بالعمل في مصنع غير مرخص للأسلحة “المتطورة” في ساسكس جنوب إنجلترا، ويحتوي المصنع على ماكينات ومعدات يشتبه في استخدامها لتصنيع أسلحة وذخيرة.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، “اكتشف محققو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ما يعتقدون أنه مصنع للأسلحة المتطورة في منطقة صناعية شرق ساسكس”.

وكان الضباط قد سمعوا أصواتًا بدت وكأنها أصوات إطلاق رصاص من داخل المصنع في بلدة هيلشام، واستخدم جهاز صاعق في واحدة من حالات الاعتقال الثلاث.

وقال روب هيكينبوتوم، مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن “التحقيق مستمر”، وأضاف “نعتقد أن هذه العملية عطلت مجموعة كانت ضالعة على ما يبدو في تصنيع أسلحة لأغراض إجرامية”.

وتم العثور أيضًا على مسدسين وذخيرة وأسلحة في مراحل إنتاج مختلفة.