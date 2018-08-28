خلال جلسة استجواب لروحاني.. نائب إيراني: كيف تنام وشعبك جائع؟!

هاجم النائب والقيادي في التيار المتشدد بإيران، حسين نقوي حسيني، الرئيس حسن روحاني، في ظل ما وصفه “بفشل الحكومة في ضبط الأوضاع الاقتصادية بالبلاد”.

وقال حسيني خلال جلسة برلمانية لاستجواب حسن روحاني، التي بدأت يوم الثلاثاء: “سيادة الرئيس كيف تنام ليلًا وشعبك يعاني الجوع والبطالة فضلًا عن المشاكل الاقتصادية الأخرى؟!”.

وأضاف حسيني، وهو ممثل العاصمة طهران في البرلمان: “خذ بعين الاعتبار أن الأسرة التي لديها 4 أو 5 أبناء يحملون شهادات عليا بعضها يصل إلى الدكتوراه، لكنهم في الوقت نفسه لا يجدون أي فرصة عمل، ويعتمدون على ما يقدمه لهم والدهم الذي قد يكون هو الآخر عاطلًا عن العمل أو متقاعدًا”.

وتابع موجهًا كلامه لروحاني: “حكومتك اعترفت بوجود 5 ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر في البلاد، فلماذا لا تستفيد من الإمكانيات والفرض الداخلية لمواجهة العقوبات”.

ووصف النائب الإيراني أوضاع العمل في البلاد بـ”الكارثية”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 50 ألف شركة ومصنع أغلقت بسبب الأوضاع المتردية في البلاد.

وشدد على أن “استجواب الرئيس ليس خطاً أحمر، وسنكرره إن تطلب الأمر”، لكنه أكد أن “البرلمان سيدعم حكومة روحاني إذا سارت والتزمت بتوصيات المرشد علي خامنئي الأخيرة في محاربة الفساد والتهريب”.