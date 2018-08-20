روحاني يرهن استجوابه في البرلمان باجتماعه مع خامنئي

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، لقاء المرشد علي خامنئي، مع بدء العدّ التنازلي لاستجوابه أمام البرلمان الإيراني المقرر نهاية آب/أغسطس الجاري.

وأعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني بهروز نعمتي، الاثنين، عن أن “محمود واعظي رئيس مكتب الرئيس حسن روحاني، أبلغنا بأن الأخير سوف يحضر للبرلمان للاستماع إلى أسئلة النواب بعد اجتماعه بالمرشد علي خامنئي”.

وأضاف أن “اجتماع روحاني بالمرشد خامنئي من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل عقب اجتماع لمجلس الوزراء الحكومي، وأن خامنئي سوف يجتمع بروحاني والوزراء بمناسبة أسبوع الحكومة الإيرانية”.

وأفاد بأن “روحاني سيكون حاضرًا يوم الأربعاء الـ 29 من أغسطس الجاري، ومن المستبعد أن يتجاوز المهلة القانونية التي يقرها الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، وهي أن يحضر الرئيس للبرلمان خلال مدة أقصاها شهر من حين الموافقة على طلب استجوابه”.

وكان البرلمان الإيراني قرر في الأول من آب/أغسطس الجاري، استجواب الرئيس حسن روحاني، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وتأثير العقوبات الأمريكية.

وكانت تقارير إيرانية نشرت الشهر الماضي، أن رئيس البرلمان علي لاريجاني تمكن من عرقلة استجواب الرئيس روحاني لبضع مرات، متذرعًا بوجود قوانين مهمة يتطلب من البرلمان دراستها والإسراع في تشريعها.

ويعد لاريجاني من أكبر حلفاء الرئيس روحاني، في حين يتهمه التيار المتشدد بأنه السبب وراء تمرير الاتفاق النووي عام 2015 ، بعد التصويت عليه في البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.