روحاني يهدد فرنسا إذا لم يتم الحفاظ على الاتفاق النووي

هدد الرئيس الإيراني، الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتخاذ طهران إجراءات وخطوات أخرى؛ إذا لم يتم الحفاظ على الاتفاق النووي، داعيًا فرنسا إلى بذل جهودها واتخاذ إجراءات سريعة وشفافة لحماية الاتفاق، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين.

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن روحاني، قوله خلال اتصاله الهاتفي مع ماكرون، إن “إيران تريد الحفاظ على الاتفاق النووي، أما إذا لم يكن هناك وضوح في البرامج التنفيذية للضمانات الأوروبية حول القنوات المالية والنفط والتأمين والنقل، فسيكون لإيران خطوات أخرى”، من دون الكشف عن تلك الخطوات.

وشدد روحاني على أن إيران ملتزمة بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي، مطالبًا الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بتنفيذ تعهداتها؛ عقب انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق.

وذكر بيان الرئاسة الإيرانية، أن “روحاني وماكرون تبادلا وجهات النظر حول اجتماع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع وزير خارجية إيران، والتطورات في سوريا، وقمة روحاني وبوتين وأردوغان المقبلة في طهران ومحاربة الإرهاب”.

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي رغبة بلاده في توثيق مستوى علاقاتها مع طهران، وقال: “تبذل باريس قصارى جهدها لصون الاتفاق النووي، وتلتزم بهذا الموضوع وتنفذ مسؤولياتها”.

وقال إيمانويل ماكرون: “حاولنا الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم، وحاليًا نتابع مختلف السبل التجارية والمالية في هذا الصدد”.