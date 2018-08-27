مطالب أممية بمقاضاة قائد جيش ميانمار و5 قادة عسكريين بسبب “جرائم الروهينغا”

دعا محققون من الأمم المتحدة، يوم الاثنين، إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة قائد جيش ميانمار و5 قادة عسكريين آخرين قضائيًا بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وذكرت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة أنه “يجب التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائيًا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان”.

وبينما تعلن ميانمار، استعدادها لإعادة الروهينغا، فإن استمرار وصول اللاجئين إلى بنغلادش يؤكد عدم حدوث تقدم في معالجة الأزمة بعد عام من بدء الهجوم.

وشكل نزوح الروهينغا، ضربة للديمقراطية الوليدة في ميانمار، وهز صورة زعيمتها أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في الخارج.