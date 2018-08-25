“فيسبوك” يختبر ميزة تجذب الغرباء إلى حسابك

اكتشف عدد من مستخدمي فيسبوك، أن هناك تعليقات ترد على منشوراتهم من مستخدمين لا يعرفونهم ولا تربطهم أي صلة بتلك المنشورات، ولاحظوا وجود عبارة أعلى كل تعليق تصف السبب وراء ظهوره على هذا المنشور.

وأكد موقع CNET التقني، الذي رصد تجارب المستخدمين، أن هذه ميزة جديدة يحاول فيسبوك من خلالها أن يجمع المستخدمين معًا ممن لديهم اهتمامات مشتركة.

وأشار المتحدث باسم فيسبوك إلى الموقع التقني لصحة التجربة التي تتم لاختبار ميزة “Things in Common”، والتي تستهدف أن يتم إظهار تعليقات لغرباء على منشوراتك، بحيث يتم إظهار معلومات حول حياتهم والتي تظهر عاملًا مشتركًا بينكما، مثل وجودكما بنفس المدرسة أو الجامعة أو كونكما تعيشان في نفس الحي.

وأوضح فيسبوك، أنه لن يظهر أي معلومات سوى تلك التي يتيحها المستخدم للعامة، بحيث يحافظ على خصوصية بياناته، إلى جانب أن يتم ضمان جمعه بغيره من مستخدمين لا يعرفهم، ولكنه سيستفيد من التواصل معهم.

وتعتبر تلك الميزة بمثابة اختراق لخصوصيتك وعدم رغبتك في التعرف إلى الغرباء، ولكن بالتأكيد سيحاول فيسبوك أن يضع منصة التحكم في يدك، بحيث يمكنك التحكم في تشغيل وإيقاف تلك الميزة في أي وقت تريد، وذلك عند خروجها من طورها التجريبي على عينة محدودة من المستخدمين في الولايات المتحدة.