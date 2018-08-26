بعد وزير العمل.. البرلمان الإيراني يطيح بوزير الاقتصاد

صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على إقالة وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، خلال جلسة استجواب جرت اليوم بحضور 260 عضوًا بالبرلمان.

وقالت وكالة أنباء البرلمان “خانه ملت”، إن “137 عضوًا بالبرلمان الإيراني صوتوا على عدم قناعتهم بالأجوبة التي عرضها وزير الاقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان”.

وأوضحت الوكالة، أن “121 عضوًا عارضوا إقالة وزير الاقتصاد، فيما امتنع اثنان من النواب عن التصويت”.

وهذا هو ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني تتم الإطاحة به، بعدما أطاح البرلمان الإيراني في الثامن من آب/أغسطس بوزير العمل والشؤون الإجتماعية “علي ربيعي” بعد استجوابه.

وتواجه حكومة الرئيس حسن روحاني، ضغوطًا بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة جراء العقوبات الأمريكية وانهيار العملة وإرتفاع المواد الغذائية وباقي السلع الأخرى.

وأبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني مجلس النواب أمس، بأنه سيمثُل الثلاثاء أمام البرلمان لإقامة أول جلسة استجواب في زمن رئاسته، وذلك بعدما قدم نواب الشهر الماضي طلبًا لمساءلته حول خمسة محاور تتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وستتركز جلسة استجواب روحاني، الثلاثاء المقبل، حول خمسة محاور هي: إخفاق الحكومة في ضبط أسعار السلع والعملة واستمرار العقوبات البنكية وفشل سياسات الحكومة في أزمة البطالة والتراجع الاقتصادي وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتراجع قيمة العملة الإيرانية.