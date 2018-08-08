البرلمان الإيراني يطيح بوزير العمل في حكومة روحاني

أطاح البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، بوزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس حسن روحاني “علي ربيعي” بعد استجوابه في جلسته التي عقدت اليوم وحضرها 243 نائبًا.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن “129 عضوًا بالبرلمان صوتوا لعدم قناعتهم بالأجوبة التي قدمها الوزير علي ربيعي خلال استجوابه، فيما رفض 111 إقالته من منصبه، وامتنع 3 آخرون من أعضاء البرلمان عن التصويت”.

وهذا هو أول وزير يطيح به البرلمان الإيراني من حكومة روحاني، وقد جرى استدعاء الوزير ربيعي إلى البرلمان بتهمة ملفات فساد ضده بالإضافة عمليات فساد في الوزارة نفسها التي كان يتولاها.

ومع إقالة وزير العمل الإيراني يتعين على روحاني أن يقدم للبرلمان مرشحًا جديدًا خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لتسلم هذا المنصب.