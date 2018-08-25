فضيحة جديدة.. طفل غير شرعي لترامب من خادمة

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم السبت، عن حصولها على وثائق تحدث فيها حارس سابق لـ”برج ترامب العالمي”، عن وجود طفل شرعي للرئيس الأمريكي من علاقة مع خادمة.

ونقلت الشبكة عن مارك هيلد، محامي الحارس دينو ساجودين، إن موكله سبق أن أبرم اتفاقًا مع شركة “أميريكان ميديا انك” الإعلامية يقضي بعدم التحدث عن الموضوع لمصدر صحفي آخر.

وأكد هيلد، أن ساجودين التزم الصمت حيال تلك المسألة، مقابل مبلغ 30 ألف دولار عند نشر الشركة الإعلامية للقصة.

وأضاف أن أحد بنود العقد كانت تلزم ساجودين بدفع مليون دولار في حال الكشف عن القصة لمصدر آخر، ليكون للشركة الحق الحصري في نشرها.

وقال المحامي إن موكله تمكن حاليًا من إنهاء العقد وأصبح حرًا في التحدث عن العلاقة المزعومة التي تعود لثمانينات القرن الماضي، حسب “سي إن إن”.

ويظهر من الوثائق أنها موقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2015.

يشار إلى أن القصة تصدرت الأضواء في أبريل/ نيسان الماضي، قبل حصول”سي إن إن” على العقد الموقع بين ساجودين و”أميريكان ميديا انك”.

ولم يعلق البيت الأبيض على ما أوردته “سي إن إن” حتى الساعة 11:00 ت.غ.

جدير بالذكر أن محامي ترامب السابق وليام كوهين، اعترف مؤخرًا بدفع أموال لشراء صمت امرأتين تزعمان إقامة علاقة مع الرئيس الأمريكي، وهما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وعارضة بلاي بوي، كارين ماكدوغال.