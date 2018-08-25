الصين غاضبة من اتهامات ترامب بشأن كوريا الشمالية.. فهل هي خدعة ثانية؟

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، عن قلقها الشديد؛ بسبب تصريحات أمريكية تتعلق بكوريا الشمالية؛ بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى بيونغ يانغ وألقى باللوم في ذلك جزئيًا على الصين؛ لعدم إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها تقدمت بشكاوى رسمية لمسؤولين أمريكيين وستواصل لعب دور بناء في العمل تجاه نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وكان ترامب قال في وقت سابق: “بسبب موقفنا التجاري الأكثر صرامة مع الصين.. لا أعتقد أنهم يساعدون في عملية نزع السلاح النووي كما كانوا يفعلون من قبل”.

أضاف، “الوزير بومبيو يتطلع للذهاب إلى كوريا الشمالية في المستقبل القريب. على الأرجح بعد حل علاقتنا التجارية مع الصين”.

وتابع قائلًا: “في الوقت الحالي، أود أن أرسل أحر تحياتي واحترامي للزعيم كيم. اتطلع لرؤيته قريبًا!”.

وشكل إلغاء زيارة بومبيو اعترافًا علنيًا للمرة الأولى، بتعطل جهود ترامب الرامية إلى دفع بيونغ يانغ للتخلص من السلاح النووي، منذ قمة عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي.

ومع ذلك، فقد أشار بعض المحللين، إلى أن إلغاء ترامب لزيارة بومبيو قد يكون خدعة تفاوضية. ففي مايو أيار، أعلن ترامب أنه ألغى قمته مع كيم، وعلل ذلك “بالعداء الصريح ” الذي تنتهجه بيونغ يانغ، لكنه تراجع عن هذا القرار بعد ثمانية أيام.

وجاء إلغاء ترامب لزيارة بومبيو، بعد يومين من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن، والتي انتهت دون إشارة إلى تحقيق تقدم في حل لحرب تجارية آخذة في الاحتدام بين أكبر اقتصادين في العالم، ودون خطط لعقد المزيد من المحادثات قريبًا.