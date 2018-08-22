الكرملين: هل تريد أمريكا علاقات أفضل مع روسيا؟

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة، لمعرفة ما إذا كانت هناك إرادة سياسية في واشنطن للتعاون مع روسيا، التي تستعد لاجتماع بين المستشار الأمريكي للأمن القومي جون بولتون ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف.

ومن المقرر أن يلتقي الرجلان لإجراء محادثات في جنيف غدًا الخميس.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي،إن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع مع مجلس الأمن الروسي اليوم، لبحث المشاكل في العلاقات مع الولايات المتحدة قبل لقاء الغد.

وأوضح الكرملين أيضًا اختلافه مع تقييم بولتون بأن روسيا عالقة في سوريا، مشيرًا إلى أن واشنطن مازالت لها قوات هناك، بحسب “رويترز”.

اتهامات فيسبوك “غير منطقية”

وفي شأن آخر، اعتبرت روسيا، أنّ اتهامات فيسبوك باستخدامها موقع التواصل الاجتماعي لإدارة حملات تضليل “مزاعم غير منطقية”.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، رفضه لتلك الاتهامات التي طالت وحدة المخابرات العسكرية الروسية (جي.آر.يو)، قائلًا إنّه “لا يفهم الأساس الذي بنيت عليه هذه الاتهامات”.

وأضاف للصحفيين أنّ “مزاعم فيسبوك المتعلقة بروسيا غير منطقية في نظر موسكو، إذ تبدو شبيهة بمزاعم سابقة لا أساس لها من جهات أخرى مثل مايكروسوفت”.

وتابع بيسكوف: “يحاولون جميعًا المزايدة على بعضهم ببياناتهم التي تبدو جميعها وكأنها نسخ من بعضها”، مشيرًا إلى أنّه “لا يوجد تفسير يدعم (الادعاءات) ولا نفهم على ماذا بنيت”.

وحذفت شركات فيسبوك وتويتر وألفابيت أمس الثلاثاء، مئات الحسابات المرتبطة بما يقال إنها حملة دعاية إيرانية، في حين حذفت فيسبوك حملة أخرى قالت إنها مرتبطة بروسيا.