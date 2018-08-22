“فيسبوك” يحذف مئات الصفحات من إيران وروسيا

قالت شركة “فيسبوك“، الثلاثاء، إنها حذفت الكثير من الصفحات والمجموعات والحسابات بسبب سلوك منسق زائف على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر وموقع “إنستجرام”.

وأضافت الشركة عبر مدونتها أنها حذفت 652 صفحة ومجموعة وحساباً لأنشطة مصدرها إيران وصفحات ومجموعات وحسابات على صلة بمصادر تصفها الحكومة الأمريكية بأنها أجهزة مخابرات عسكرية روسية.

وأكدت الشركة أن قرارها يأتي كجزء من معركتها لمكافحة الأخبار المضللة قبل الانتخابات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم.

الصفحات والحسابات المغلقة هي “شبكة حسابات تضلل الناس حول ما يفعلونه”، وفق ما قال الرئيس التنفيذي للموقع مارك زوكربيرغ.