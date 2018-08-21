الكرملين معلقًا على عرض ترامب: روسيا تريد أفعالًا ملموسة

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إنه يرحب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تشير إلى رغبته في التعاون مع روسيا، لكنه يفضل اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “نرحب بالطبع بالتصريحات التي تؤكد على الاستعداد للتعاون، لكننا سنرحب أكثر بأفعال ملموسة”.

وقال بيسكوف، إن “الكرملين يود سماع المزيد من التفاصيل من الولايات المتحدة بشأن أي تعاون مقترح في سوريا وأوكرانيا، وإن على كييف أن تتخذ أيضًا خطوات إيجابية”.

وأضاف “علينا أن نكون محددين بشأن ما هو متوقع من روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا، والسبب في عدم توقع أي شيء من السلطات الأوكرانية”.

وكان ترامب قال لرويترز أمس الإثنين، إنه لن ينظر في رفع العقوبات عن روسيا إلا إذا فعلت شيئًا إيجابيًا من أجل الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال في سوريا أو في أوكرانيا.

وقال ترامب مرارًا إنه يرغب في تحسين العلاقات مع موسكو، لكن رغم اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي توترت العلاقات أكثر بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا.