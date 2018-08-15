إسرائيل تفتح معبر “كرم أبو سالم”

أعادت إسرائيل ،اليوم الأربعاء، فتح معبر كرم أبو سالم المغلق منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي بسبب التوتر على الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن إسرائيل أعادت فتح المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة، ومرت عشرات الشاحنات التي تنقل بضائع بما فيها الوقود، إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال الناطق باسم “الإدارة العامة للمعابر والحدود” في غزة، بسام عبد الله، وفقا لوكالة “قدس برس”: “تم صباح اليوم فتح معبر كرم أبو سالم، وبدأت حركة الشاحنات في كلا الاتجاهين”.

من جانبها، أكّدت هيئة البث الإسرائيلية إعادة فتح المنفذ التجاري الوحيد إلى القطاع في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بموجب قرار وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، الصادر يوم أمس.