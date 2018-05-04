الجمعة الأعنف على الاحتلال.. حرق مئات الدونمات واقتحام معبر كرم أبو سالم

اجتاز مئات المتظاهرين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، السلك الفاصل جنوب قطاع غزة، وتمكنوا من اقتحام موقع كرم أبو سالم العسكري الإسرائيلي الحدودي مع إسرائيل ومصر.

وأحرق الشبان غرفًا ومعدات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام الموقع.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشبان قطعوا مسافات كبيرة داخل الأراضي المحتلة، في ظل اختفاء لجنود الاحتلال.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن العشرات من الشبان الفلسطينيين أشعلوا النار في معبر كرم أبو سالم وقاموا بالإضرار بخطوط أنابيب الغاز والوقود التي يتم نقلها من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وواصل الفلسطينيون مسيرات العودة السلمية على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة، للجمعة السادسة على التوالي، والتي أُطلق عليها “جمعة عمال فلسطين”.

وقال مصدر مسؤول في معبر كرم أبو سالم إن المتظاهرين الفلسطينيين اقتحموا، اليوم الجمعة، معبر كرم أبو سالم في الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى خراب ودمار كبيرين داخل المعبر الفلسطيني، حيث تقدّر الأضرار بعشرات ملايين الدولارات.

وأضاف المصدر أن هذا الاقتحام أدّى لإحراق معبر البترول الفلسطيني بالكامل، إضافة لحرق الجنازير الخاصة بنقل الحصمة والقمح والأعلاف.

وأشار المصدر إلى أن المتظاهرين أحرقوا جميع الحاويات الخاصة بعمال المعبر، كما أشعلوا النار بجميع المعدات وأجهزة اتصالات وغيرها الخاصة بالعمال الفلسطينيين.

وأكد المصدر أن المتظاهرين قطعوا الجدار الخاص بالمعبر، مشيرًا إلى أن الحرائق بالمعبر ما زالت مستمرة حتى اللحظة.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن النيران اشتعلت في مئات من الأفدنة من غابات “كيرن كييمت” في محيط غزة بسبب الطائرات الورقية الحارقة التي أُطلقت من القطاع منذ بداية أعمال الشغب على الحدود.

وقالت الصحيفة إنه منذ بدء المسيرات قبل نحو خمسة أسابيع، تم إرسال مئات من الطائرات الورقية الحارقة إلى إسرائيل، حيث أُضرمت النيران في حوالي 800 دونم من الحقول الزراعية، وتسببت في إيقاع أضرار بالممتلكات تقدّر بنحو نصف مليون شيكل.

وقال روفين نير مدير المحاصيل الحقلية في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة:”نبقى متيقظين، وحالما نرى طائرة ورقية تهبط في حقل نندفع إلى المكان لوقف الحريق قبل أن ينتشر إلى المزيد والمزيد من المناطق، ولدينا تجربة هنا في محيط غزة، ومررنا بكل شيء، الصواريخ، والأنفاق، والعمليات العسكرية، والمظاهرات ولكن هذه الظاهرة غير محتملة”.