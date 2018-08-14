وزير إسرائيلي: نتنياهو اجتمع مع السيسي لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع بالفعل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر في أيار/ مايو لبحث وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة.

وكان متحدث باسم نتنياهو قد امتنع عن التعليق على الاجتماع بعدما أفادت “القناة العاشرة” الإخبارية في إسرائيل بالنبأ للمرة الأولى أمس الاثنين.

وتسعى مصر والأمم المتحدة إلى الوساطة في هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وذلك بعد تصاعد العنف عبر الحدود في الأشهر القليلة الماضية.

وقال تقرير “القناة العاشرة” إن نتنياهو والسيسي بحثا تخفيف الحصار الإسرائيلي والإجراءات المصرية على غزة وإصلاح البنية الأساسية للقطاع وشروط وقف إطلاق النار.

ورد وزير المالية موشي كاخلون بالإيجاب على سؤال من إذاعة الجيش الإسرائيلي عما إذا كان على علم بالاجتماع. وأضاف: “كل ما سيحدث في غزة سيتم بوساطة ومشاركة مصرية”.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني مصاعب اقتصادية طاحنة. ووصف البنك الدولي الوضع في القطاع بأنه أزمة إنسانية بسبب نقص المياه والكهرباء والدواء.

وتفرض إسرائيل ومصر قيودًا صارمة على معابرهما الحدودية مع غزة لاعتبارات تقولان إنها أمنية، مما أدى إلى انهيار اقتصاد القطاع، بحسب “رويترز”.

وتقول إن الحصار يهدف إلى منع وصول الأسلحة لحماس وجماعات مسلحة أخرى في غزة كانت قد أطلقت مئات الصواريخ عبر الحدود في الأشهر القليلة الماضية في حين نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية مستهدفة ما تقول إنها مواقع تابعة لحماس.