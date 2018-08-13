نتنياهو يتدخل إثر استجواب صحفي أمريكي بسبب “نشاطه السياسي”

قال الصحفي الأمريكي اليهودي بيتر بينارت، الإثنين، إن سلطات الأمن الإسرائيلية استجوبته في المطار فور وصوله لزيارة عائلية، بخصوص نشاطه السياسي.

ويعمل بينارت محررًا في مجلة “ذا أتلانتك” وكاتب عمود في مجلة “جويش فوروورد” الليبرالية على “تويتر”، حيث بيّن أنه “احتجز في مطار بن غوريون بإسرائيل لدى وصوله لزيارة عائلية يوم الأحد”.

وبعد بضع ساعات من نشر بينارت تغريدته عن هذه الواقعة أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا بالإنجليزية قال: إن “رئيس الوزراء نتنياهو سمع عن استجواب السيد بينارت في مطار بن جوريون وتحدث على الفور مع قوات الأمن الإسرائيلية لمعرفة كيف حدث ذلك. وتم إبلاغه أنه كان خطأ إداريًا”.

وذكر بينارت بمقال في “فوروورد” أنه نُقل إلى غرفة بالمطار وقام مسؤول أمني إسرائيلي باستجوابه بشأن أسباب زيارته.

وأضاف: “وبعد ذلك بدأت الأسئلة السياسية، هل أنا مشارك في أي منظمة يمكن أن تثير أعمال عنف في إسرائيل؟ قلت لا، هل أنا مشارك في أي منظمة تهدد ديمقراطية إسرائيل؟ قلت لا، وإنني أؤيد المنظمات الإسرائيلية التي لا تستخدم العنف للدفاع عن الديمقراطية في إسرائيل”.

وقال بينارت إنه تم أيضًا استجوابه بشأن احتجاج حضره أثناء زيارة سابقة في مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وقال إن السلطات أطلقت سراحه بعد نحو ساعة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية قال ما لا يقل عن ثلاثة من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، الذين وصلوا إلى إسرائيل قادمين من الخارج، إن مسؤولي الأمن الإسرائيليين احتجزوهم على الحدود واستجوبوهم عن نشاطهم السياسي.