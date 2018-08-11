بعدما عزله البرلمان.. روحاني يعيد وزير العمل المقال إلى منصب جديد

عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على وزير العمل المقال في حكومته، علي ربيعي، تولي منصب المتحدث باسم الحكومة على خلفية استقالة المتحدث السابق محمد باقر نوبخت، في أواخر تموز/يوليو الماضي، وفق ما كشفته اليوم السبت وكالة أنباء “آخرين خبر” الإيرانية.

ونقلت الوكالة، عن مصادر خاصة على صلة بالرئيس روحاني، قولها إن “وزير العمل علي ربيعي الذي تمت إقالته من منصبه خلال استجوابه، الأربعاء الماضي، من قبل البرلمان، تلقى عرضًا من الرئاسة الإيرانية لتولي منصب المتحدث باسم الحكومة”.

وأضافت المصادر أن “ربيعي أبدى موافقة أولية خلال اجتماعه بالرئيس حسن روحاني عقب استقالته من منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية”.

ولا يزال منصب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية شاغرًا، بسبب رفض النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري، تولي هذا المنصب بعدما اقترح عليه الرئيس حسن روحاني.

وأطاح البرلمان الإيراني، الأربعاء الماضي، بوزير العمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي بعد استجوابه.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن “129 عضوًا بالبرلمان صوتوا لعدم قناعتهم بالأجوبة التي قدّمها الوزير علي ربيعي خلال استجوابه فيما رفض 111 إقالته من منصبه، وامتنع 3 آخرين عن التصويت”.

وهذا هو أول وزير يطيح به البرلمان الإيراني من حكومة الرئيس حسن روحاني، وجرى استدعاء الوزير ربيعي إلى البرلمان بتهمة ملفات فساد ضده بالإضافة لعمليات فساد في الوزارة التي يترأسها.