روحاني يعين نائبه الأول متحدثًا باسم الحكومة الإيرانية

قرر الرئيس حسن روحاني تعيين نائبه الأول إسحاق جهانغيري متحدثًا باسم الحكومة الإيرانية، خلفًا للمتحدث المستقيل محمد باقر نوبخت، بحسب وكالة أنباء “خبر أون لاين”، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة التي يمولها رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، عن مصادر في مكتب الرئاسة الإيرانية قولها: إن “روحاني يعتزم الإعلان عن تعيين نائبه الأول إسحاق جهانغيري متحدثًا باسم الحكومة، خلفًا للمتحدث المستقيل محمد باقر نوبخت”.

ورفض نوبخت، اليوم، الحديث لوسائل الإعلام عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإيراني، مؤكدًا لهم أنه استقال من منصبه وبقي في منصب رئيس مؤسسة الموازنة والتخطيط.

وكان نوبخت أعلن، الأربعاء الماضي، استقالته من منصب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، مشيرًا إلى أن “استقالته كانت طوعية لفسح المجال للرئيس روحاني لإجراء تغييرات على تشكيلة حكومته؛ بهدف إصلاح مجلس الوزراء”.

واستبعد مراقبون للشأن الإيراني أن يوافق إسحاق جهانغيري على تعيينه من قبل روحاني بمنصب المتحدث باسم الحكومة، وفقًا لوكالة أنباء “خبر أون لاين”.

وأصبح جهانغيري مثالًا للسخرية بين الإيرانيين بعدما أعلن، مطلع نيسان/أبريل الماضي، عن تحديد سعر صرف الدولار بقيمة 4200 تومان إيراني، عقب انهيار العملة المحلية، فيما يباع الدولار الواحد حاليًا بقيمة تجاوزت 11000 تومان في سوق طهران.

وفي سياق متصل، جدد 150 نائبًا في البرلمان الإيراني، اليوم، دعوتهم للرئيس روحاني للإسراع في إجراء تغييرات على حكومته واستبدال فريقه الاقتصادي عقب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار في البلاد.

وأعفى روحاني، الأربعاء الماضي، محافظ البنك المركزي ولي الله سيف، من منصبه وعيّن عبدالناصر همتي بدلًا منه، مشيرًا إلى أن “هذا القرار ضمن حزمة تعديلات على الفريق الاقتصادي لتحسين الأوضاع في البلاد”.