صحف تركية: واشنطن تمهل أنقرة حتى الأربعاء المقبل لإطلاق سراح القس الأمريكي

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، نقلًا عن نظيرتها الأمريكية، أن فشل مهمة الوفد التركي إلى الولايات المتحدة تعود إلى الشروط القاسية التي فرضتها إدارة البيت الأبيض وفي مقدمتها الإفراج عن القس أندرو برانسون، حيثُ أمهلت أنقرة حتى يوم الأربعاء القادم، وإلا ستفرض عليها عقوبات أشد قسوة، إلى جانب الالتزام بالعقوبات على إيران.

وقالت الصحف، إن الوفد كان يفترض أن يجري مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين على مدى يومين، ولكن تم اختصارها في 50 دقيقة فقط بالخارجية و35 دقيقة بالخزانة، الأمر الذي دعا الوفد إلى مغادرة واشنطن والعودة إلى بلاده.

في سياق متصل، انتقدت صحيفة “جمهوريت” بشدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتصريحاته أمس الخميس، في مدينة ريزا مسقط رأسه، والتي قال فيها ” إذا كان هم معهم دولارات (في إشارة إلى الولايات المتحدة) فنحن معنا الشعب ومعنا الحق ومعنا ربنا”.

وتساءلت الصحيفة ما هذه العبارات التي تنم عن نزوع طائفي، فالجميع معهم ربنا فلماذا تلك العبارة التي تثير حساسية لدي الكثيرين؟، مضيفة أنه كان أجدر بالرئيس أن يتحدث عن إجراءات وبدائل لمواجهة المأزق الحالي الذي تمر به تركيا.